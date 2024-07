Ursula Von der Leyen verso un secondo mandato tra l’incertezza di FdI e la condanna della Corte

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Oggi 18 luglio verranno decise le sorti diVon der, dopo che sono successe diversi fatti nei giorni precedenti, durante questa settimana di fuoco. Da un lato Roberta Metsola, con una maggioranza record, è stata rieletta presidente del Parlamento europeo, come ci si aspettava, senza troppe sorprese. Dall’altra però, e questa non è una bella notizia per l’ancora PresidenteCommissione, ieri, proprio alla vigilia del voto, ladi giustizia Ue si è pronunciata in merito alla mancata trasparenza nel caso dei vaccini anti-Covid, di fattondo Von der. Questo senza ombra di dubbio è un durissimo colpo alla sua credibilità. Parallelamente, il gruppoSinistra europea ha avanzato una richiesta formale per il rinvio dell’elezione divon dera PresidenteCommissione.