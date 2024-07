Udinese iniziato il ritiro in Austria | sabato la prima amichevole contro il Wolfsberger

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ieri è cominciato ilco, a Bad Kleinkircheim, dell’, che affronterà un lungo ciclo di amichevoli di alto livello per farsi trovare pronta ai primi impegni ufficiali: il 9 agosto, infatti, i friulani scenderanno già in campo in Coppa Italia per sfidare la vincente tra Juve Stabia e Avellino. Ecco, quindi, cheandrà in scena laper gli uomini di mister Runjaic,il. Seguiranno, poi, i test matchColonia, Konyaspor e Aris Limassol, per chiudere con il bottol’Al-Hilal di Koulibaly, Milinkovic-Savic e Neymar. CALENDARIO AMICHEVOLIilinlailSportFace.