Traffico Roma del 18-07-2024 ore 12 | 30

(Di giovedì 18 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori di sostituzione dei Binari tranviari sulla circonvallazione Gianicolense e sul ponte Garibaldi durante i lavori chiusi sulla circonvallazione Gianicolense imbarchi per l’inversione di marcia in zona Cecchignola lavori in corso per la costruzione di una nuova rotatoria in via Marino ghetaldi 3 via Gian Francesco Biondi via Bartoli sulla linea della metropolitana chiusa la stazione Spagna per lavori di restyling Fino al prossimo 3 ottobre da lunedì prossimo stesso motivo a chiudere anche la stazione Ottaviano in questo caso nelle apertura prevista per il prossimo 9 settembre lavori notturni in Viale Trastevere da questa sera e fino al 2 agosto dalle 21 alle 6 sarà chiuso il tratto da Piazza Ippolito Nievo a Largo Bernardino da Feltre verso Ponte Garibaldi In collaborazione con Luce ...