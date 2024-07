The Boys la recensione della quarta stagione fra super botte e colpi di scena

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’acclamatissima serie tv prodotta da Sony Pictures Television per Prime Video e tratta dall’omonimo fumetto a firma Garth Ennis e Darick Robertson giunge alla suae penultima. L’agguerrito scontro fra la fazione degli antieroi capitanati da Bill Butcher, i, e il gruppo dieroi senza scrupoli con a capo Patriota si fa ancora più intenso e sanguinolento. Abbiamo potuto visionare in anteprima l’ottavo episodio4°di Thegrazie ad Amazon, così da avere un quadro completo sulladello show, episodio che nel momento in cui leggerete queste righe sarà disponibile a chiunque abbia sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime. Unaquanto mai a fasi alterne, ricca di nuovi personaggi e nuove situazioni ai limitidecenza.