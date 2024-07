Tale e Quale Show 2024 | Carlo Conti presenta il cast della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024)ritornerà il prossimo 20 settembre su Raiuno:negli ultimi minuti ha rivelato su Instagram ildell’gli undici protagonisti delCome già annunciato negli scorsi mesi in giuria non ci sarà Loretta Goggi che dovrebbe essere sostituita secondo rumours da Alessia Marcuzzi. Confermatissimi nel trio al bancone Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello ai quali si unirà puntata per puntata, un giudice speciale. Il conduttore toscano sulla sua pagina Instagram ha pubblicato l’elenco degli undici nuovi protagonistiprossimadi: si parte da Justine Mattera che recentemente abbiamo visto come concorrente in Back To School ed ha un passato tra teatro e tv dove ha debuttato con Paolo Limiti alla fine degli anni Novanta.