Strasburgo Von der Leyen attacca Orban ma il gruppo dei Patrioti lo difende

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug – Quasi certamente sarà Ursula Von derbis, in ogni caso nel suo discorso all’Europarlamento l’attuale presidente della Commissione Ue, nel suo discorso di candidatura, non le manda a dire, ancora una volta, a Viktor, accusato di aver cercato il dialogo con Vladimir Putin nel corso del suo viaggio a Mosca. Von dercontroCome riporta Tgcom24, la Von derha criticato duramente, senza citarlo in modo esplicito ma in ogni caso al di là di ogni evidenza: “”Due settimane fa un premier europeo si è recato a Mosca. Questa cosiddetta missione di pace è stata solo una missione dell’acquiescenza, dell’appeasement, una politica di eccessive concessioni”. Poi ha aggiunto: “Solo due giorni dopo i jet di Putin hanno colpito un ospedale pediatrico. Era un messaggio del Cremlino per raggelare noi tutti.