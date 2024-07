Sant’Angelo la protesta degli infermieri | Turni massacranti in ospedale siamo pochi e abbiamo paura di sbagliare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lodi, 18 luglio 2024 – “Duein turno per 40 pazienti e anche gli operatori socio-sanitari in difficoltà, riducete i posti letto o aumentate il personale”. Il sindacato Usb chiede un intervento urgente all’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi. La stessa Asst si è riservata di rispondere alla richiesta: “Il pomeriggio del 19 luglio (domani, ndr)” Il sindacalista Paolo Verdelli racconta: “Nessuno ha mai risposto alla nostra lettera, al successivo sollecito e alla diffida di giugno 2024, ma il personalestico, in forze all’diLodigiano, è stremato e anche preoccupato per il rischio di danneggiare i 40 ospiti.