Salute attenzione alle fobie | boom di chiamate per il ragno violino

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Troppo allarmismo: dopo la morte del carabiniere,dial centro antiveleni, per paura delDopo la tragica scomparsa di un carabiniere a Palermo, l’le paure e lesulla pericolosità del, un aracnide presente sul territorio italiano, sono aumentate in maniera esponenziale. Nonostante questa ansia crescente però, gli esperti invitano la popolazione italiana alla calma e lo fanno fornendo indicazioni su come comportarsi in caso di morso. Arriva la fobia per i ragni -Ansa- Notizie.comCarlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni e Tossicologia Maugeri di Pavia, ha sottolineato che i ragni presenti in Italia, nella maggior parte dei casi non sono tossici. Sul nostro territorio “abbiamo due o tre specie che possono causare danni, ma non sono letali come quelli trovati in altri continenti”, afferma Locatelli.