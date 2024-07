Prostituzione in un locale di Barletta e c’era la tessera fedeltà | due persone arrestate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sembrava un centro massaggi, ma in realtà era un luogo dinel qualeno anche delle “tessere”. A smascherarlo è stata la procura di Trani che ha ricostruito come neldinumerose giovani donne, italiane e straniere, si prostituivano. Lo spazio è stato sequestrato dalla Guardia di finanza come disposto dal giudice per le indagini preliminari che ha anche ordinato il carcere per il titolare della struttura e il sequestro preventivo di circa 500mila euro. Le donne fornivano prestazioni sessuali in cambio di denaro ed erano impiegate in ‘nero’. Alle volte i clienti, dopo aver accumulato una quantità di “punti”, ricevevano prestazioni totalmente gratuite.