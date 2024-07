Napoli report da Dimaro | Osimhen torna ad allenarsi con la squadra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ildell’allenamento mattutino delall’ottavo giorno di ritiro adell’allenamento:adcon laAlle 9:35 gli azzurri si sono diretti in palestra insieme allo staff di Conte. I due portieri, Caprile e Contini, sono poi entrati in campo per iniziare a lavorare con i preparatori. Dopo essere entrato in campo il tecnico, con ovazione dei tifosi, alle 10:20 circa ha fatto ingresso anche il primo gruppo di calciatori per iniziare il riscaldamento muscolare. Successivamente, è cominciata l’esercitazione alla destra del campo sul possesso palla difensivo con l’uso di sagome e ostacoli. Dall’altra parte c’erano gli attaccanti che hanno lavorato a parte. I primi hanno lavorato con Abbruscato e Gianluca Conte, gli altri con Stellini e Sandreani. Cooling break alle 11:15 per il primo gruppo di calciatori.