Morto Hassani Shapi | recitò in Star Wars e in Lezioni di cioccolato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'attore keniano, scomparso a Mombasa, ha diviso la carriera tra Stati Uniti, Regno Unito e Italia. L'attore, volto noto dello schermo a livello internazionale, è scomparso improvvisamente nella sua città Mombasa, qualche giorno fa. La notizia è iniziata a circolare sui social grazie ad un post di Edoardo Leo, che aveva recentemente lavorato con lui nella serie Il clandestino. Aveva 51 anni.aveva costruito una solida carriera da caratterista in tantissime valide produzioni tra cinema e serie tv, sia in Italia che all'estero, principalmente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Proprio in Italia ha lavorato alla sua ultima produzione tv. Carriera giramondo Commosso il ricordo di Edoardo Leo sui social:"Non so da