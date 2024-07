Maxi operazione antibracconaggio sequestrati centinaia di uccelli catturati illecitamente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 18 luglio 2024)oltre 140mila euro edicon mezzi non consentiti tra Lombardia, Toscana, Umbria e Campania. È il bilancio della“Turdus aureus”, conclusa nei giorni scorsi nell’ambito di una complessa attività investigativa condotta dal Reparto Operativo–Sezione Operativae Reati in Danno degli Animali del Raggruppamento Carabinieri Cites, insieme al Gruppo Carabinieri Forestale di Perugia e al Centro Anticrimine Natura di Udine. Questa, finalizzata al contrasto del traffico illegale di avifauna destinata ad uso come richiami vivi in ambito venatorio, ha visto impegnati 131 carabinieri forestali in diverse regioni italiane.