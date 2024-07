Mattarella in Brasile | Sulla cittadinanza una lezione di civiltà

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 luglio 2024) AGI - DalSergiolancia un appello ai "nuovi protagonisti", i Paesi emergenti, affinché non si sottraggano al dialogo e alla cooperazione, attraverso soprattutto il confronto con l'Unione europea. Il capo dello Stato ricorda la nascita, nel 1955 in Indonesia, del Movimento dei 'non allineati' che si poneva contro il dominio delle superpotenze di allora. E chiede alle democrazie del Sud del mondo,, India, Sudafrica e Indonesia, uno 'scatto', un "passo in avanti": quello, scandisce, "di essere allineati su buone cause", come la costruzione della pace, la lotta alla fame nel mondo, ai cambiamenti climatici, e alle diseguaglianze. Per arrivare a questo risultato, sottolinea, è necessario un "rilancio del multilateralismo" attraverso una profonda riforma delle sue architetture ormai "inadeguate" ai cambiamenti della storia.