Tudor accontentato da Comolli | rinforzo immediato per la sua Juve | CMIT

Damien Comolli continua a lavorare per completare la Juventus, in ogni ambito, in vista della prossima stagione: Tudor accontentato immediatamente dopo le richieste nel Mondiale per Club Igor Tudor non solo si è preso la Juventus con il rinnovo di contratto, ma ora sta plasmando insieme a Damien Comolli la squadra che affronterĂ la prossima stagione: anche il rinforzo che arriva per la dirigenza è un’espressa richiesta del tecnico croato. Tudor accontentato da Comolli: rinforzo immediato per la sua Juve CM.IT – Calciomercato.it (LaPresse) L’esperienza al Mondiale per club non è stata utile solamente per le casse del club, rimpinguate da un ottimo bottino, ma anche per iniziare a lavorare sulla prossima annata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

