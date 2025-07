Basket continuano i colpi di mercato Milano firma Brown Procida in direzione Real Madrid

Continua ad essere un’estate decisamente bollente per il mercato del basket europeo e tra le protagoniste ci sono anche le due squadre italiane di Eurolega. Al grande colpo della Virtus Bologna con Carsen Edwards, l’Olimpia Milano ha risposto prontamente annunciando ufficialmente Lorenzo Brown. Il play, proveniente dal Panathinaikos, ha firmato un biennale con la società meneghina e sarà un perno fondamentale della formazione di Ettore Messina. Una Milano, però, che non si vuole assolutamente fermare a Brown e al precedente arrivo di Marko Guduric dal Fenerbahce. Infatti l’Olimpia nei prossimi giorni dovrebbe annunciare altri due nuovi acquisti molto importanti come l’ala Vlatko Cancar ed il centro Devin Booker, senza dimenticare il capitolo italiani con la firma sempre più vicina di Leonardo Totè e quella del rinnovo di Diego Flaccadori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, continuano i colpi di mercato. Milano firma Brown, Procida in direzione Real Madrid

OLIMPIA milano. Lo staff perde Tomic. Brown nel mirino per un play esperto - Si smuove ancora qualcosa nello staff tecnico dell’ Olimpia Milano: un po’ a sorpresa dopo le conferme di qualche giorno fa, non ci sarà più Milan Tomic, l’assistente serbo arrivato nel 2023, che tornerà in patria alla Stella Rossa Belgrado.

Calciomercato Milan, ecco Brown: presto a Milano, Mourinho beffato - Il Milan sembra aver battuto il Fenerbahçe nel duello di calciomercato per Archie Brown, classe 2002, terzino sinistro inglese del Gent

