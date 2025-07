Sindaco e assessore snobbano gli lsu e non si presentano all' incontro sul nuovo contratto

Esplode la protesta dei lavoratori socialmente utili impiegati, con un contratto part time, al Comune di Aversa. I dipendenti a inizio anno avevano avuto rassicurazioni su un futuro passaggio contrattuale a ‘tempo pieno’ ma alle parole non sarebbero seguiti i fatti. I dipendenti a maggio e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: contratto - sindaco - assessore - snobbano

Disservizi nella raccolta dei rifiuti a Riposto, il sindaco verso la rescissione del contratto - Il sindaco di Riposto Davide Vasta interviene sui gravi disservizi registrati negli ultimi mesi nella gestione della raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana, culminati questa mattina nell’assemblea dei lavoratori dell’azienda Impregico, attuale appaltatrice del servizio, che lamentano il.

Sindaco e assessore snobbano gli lsu e non si presentano all'incontro sul nuovo contratto.

Sindaco e assessore snobbano le mozioni per fermare le ruspe in Sant ... - Succede in via Avezzana a due passi da piazza Corvetto, dove ieri l assessore ai Lavori pubblici Lucia Castellano ha ... Da ilgiornale.it

Una Capitale sotto "contratto" - Il Foglio - “Il sindaco, gli assessori e i consiglieri eletti dovranno rispettare il presente Codice, i valori fondanti ed i princìpi etici e politici del M5s”, recita il codice di comportamento ... ilfoglio.it scrive