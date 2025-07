Nas in Emilia | 70 tonnellate di cibo sequestrato e quasi 300mila euro di multe

Parma, 13 luglio 2025 — Nel primo semestre dell’anno, i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Parma hanno passato al setaccio l’intera filiera alimentare nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. L’attività ispettiva — svolta in sinergia con le Aziende Usl, l’Arma territoriale e forestale, oltre agli ispettori dell’Icqrf con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e prevenire rischi per la salute dei consumatori — ha prodotto così numeri significativi: 279 controlli, con oltre un terzo (precisamente 106) sfociati in contestazioni per irregolarità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nas in Emilia: 70 tonnellate di cibo sequestrato e quasi 300mila euro di multe

In questa notizia si parla di: emilia - tonnellate - cibo - sequestrato

Maxi sequestro a Altivole: oltre 25 tonnellate di alimenti considerati pericolosi per la salute; Inalca tra amianto, rifiuti e carni in putrefazione: iniziati i sopralluoghi per la bonifica; Blitz nei ristoranti etnici, sequestrate 700 tonnellate di cibo: escrementi di topo e carne andata a male.

Rac sequestrano 6 tonnellate cibo e 200 ettolitri vino - Sei tonnellate di alimenti e 200 ettolitri di vino sequestrati, sanzioni amministrative per 39 mila euro e 2 diffide. Si legge su ansa.it

Cibo scaduto a Modena, sequestrate 36 tonnellate di carne, prosciutti e ... - Il cibo è stato sequestrato dai militari dei Nuclei antisofisticazioni e sanità dell ... Secondo fanpage.it