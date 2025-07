Ancora una caduta in Piazza Cesare Battisti E il Comune resta in silenzio

Anziana caduta in Piazza Cesare Battisti, nel cuore di San Mauro Mare. A segnalare il caso è il consigliere comunale di San Mauro Futura Domenico Marseglia. "Ancora un episodio che poteva avere conseguenze gravi, ancora un silenzio assordante da parte dell’Amministrazione comunale - esordisce. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - cesare - battisti - silenzio

In piazza Cesare Battisti a Nardò la presentazione del libro del procuratore Antonio De Donno - NARDO’ - Prosegue il ciclo di incontri nelle varie realtà comunali per la presentazione del libro “La giusta direzione.

In piazza Cesare Battisti a Nardò la presentazione del libro del procuratore Antonio De Donno - NARDO’ - Prosegue il ciclo di incontri nelle varie realtà comunali per la presentazione del libro “La giusta direzione.

Nuova luce per piazza Cesare Battisti: dal 12 maggio i cantieri per potenziare l'illuminazione pubblica - Prenderanno il via il 12 maggio i lavori per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico dell'impianto d'illuminazione di piazza Cesare Battisti, nel centro di Bari.

Ancora una caduta in Piazza Cesare Battisti. E il Comune resta in silenzio; Manifestazione dei sindacati: L’acqua resti un bene pubblico, fuori i privati dalla gestione; Corato: Corteo per Gaza: contro il silenzio complice.

Bari, degrado in piazza Cesare Battisti: gli studenti di Giurisprudenza ... - Riqualificare piazza Cesare Battisti in uno spazio più sicuro è un'urgenza per gli studenti di Giurisprudenza e Scienze politiche. Come scrive bari.repubblica.it

Ateneo imbrattato e rifiuti: degrado in piazza Battisti - Versa in uno stato di abbandono e degrado piazza Cesare Battisti, una delle piazze più centrali della città, realizzata nel 2011 insieme al parcheggio interrato. Riporta quotidianodipuglia.it