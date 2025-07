Dal centro Castagnetti all' ex scuola di Poiano passando per Arena e Teatro Romano | il Comune investe 12 milioni

Si è completato, con il passaggio in Consiglio comunale a Verona nella serata di giovedì, l’iter di assegnazione di una prima tranche dell’avanzo 2024 di circa 12 milioni di euro per il finanziamento di diverse opere cantierabili nel corso del 2025. Con l’approvazione della delibera 452025. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Verona investe 12 milioni in opere pubbliche. Bertucco: “Interventi attesi da anni, ascoltate le richieste dei cittadini”; Avanzo di amministrazione prima tranche 12 milioni di euro. 1,4 milioni alla ex scuola di Poiano; Fondazione Arena avvia monitoraggio su stress termico lavoratori.

