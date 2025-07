(Adnkronos) – I droni “Shahed sono uno dei modi con cui la Russia tenta di prolungare la guerra” in Ucraina. Per questo, “dobbiamo neutralizzare questa minaccia per far ripartire la diplomazia il prima possibile”. A scriverlo su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che nell’ultima settimana la Russia ha intensificato gli attacchi aerei contro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky: “Neutralizzare droni Shahed chiave per far ripartire diplomazia”