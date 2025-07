Classifica Mondiale Moto3 2025 | Rueda in fuga Lunetta e Foggia in top10

CLASSIFICA MOTO3 2025 (dopo GP Germania). 1 RUEDA Jose Antonio SPA 203 2 70 1 PIQUERAS Angel SPA 130 3 69 69 CARPE Alvaro SPA 129 4 87 17 KELSO Joel AUS 110 5 105 4 MUÑOZ David SPA 107 6 101 14 QUILES Maximo SPA 106 7 110 5 FURUSATO Taiyo JPN 77 8 121 11 ALMANSA David SPA 66 9 124 3 LUNETTA Luca ITA 63 10 130 3 FOGGIA Dennis ITA 62 11 126 2 FERNANDEZ Adrian SPA 61 12 127 1 YAMANAKA Ryusei JPN 60 13 136 6 PERRONE Valentin ARG 55 14 147 11 BERTELLE Matteo ITA 40 15 149 2 OGDEN Scott GBR 38 16 158 5 PINI Guido ITA 38 17 153 4 NEPA Stefano ITA 37 18 163 5 ROULSTONE Jacob AUS 32 19 167 0 BUCHANAN Cormac NZE 27 20 165 2 ROSSI Riccardo ITA 24 21 167 2 CARRARO Nicola ITA 20 22 178 2 URIARTE Marcos SPA 15 23 174 7 CRUCES Adrián SPA 13 24 176 2 MOODLEY Ruche RSA 11 25 180 2 PEREZ Vicente SPA 7 26 180 0 ESTEBAN Joel SPA 7 27 186 6 BUASRI Tatchakorn THA 1 28 187 1 DETTWILER Noah SWI 0 29 187 0 O’SHEA Eddie GBR 0 30 187 0 ROSENTHALER Jakob AUT 0 31 187 0 COOK Max GBR 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda in fuga, Lunetta e Foggia in top10

Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda allunga in testa, Piqueras si allontana - José Antonio Rueda ha vinto il GP di Francia e ha allungato in testa alla classifica del Mondiale Moto3, approfittando dello zero marcato da Angel Piqueras.

Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda resta leader a +52 su Piqueras, sesto Luca Lunetta - CLASSIFICA MOTO3 2025 (dopo GP Aragon). 1 José Antonio Rueda (KTM) 149 2 Angel Piqueras (KTM) 97 3 Joel Kelso (KTM) 86 4 Alvaro Carpe (KTM) 85 5 Taiyo Furusato (Honda) 67 6 Luca Lunetta (Honda) 63 7 Adrian Fernandez (Honda) 61 8 Maximo Quiles (KTM) 60 9 David Almansa (Honda) 56 10 David Munoz (KTM) 51 11 Ryusei Yamanaka (KTM) 49 12 Matteo Bertelle (KTM) 40 13 Dennis Foggia (KTM) 33 14 Stefano Nepa (Honda) 29 15 Guido Pini (KTM) 29 16 Valentin Perrone (KTM) 27 17 Scott Ogden (KTM) 25 18 Riccardo Rossi (Honda) 20 19 Cormac Buchanan (KTM) 19 20 Jacob Roulstone (KTM) 17 21 Nicola Carraro (Honda) 15 22 Adrian Cruces (KTM/Honda) 13 23 Ruche Moodley (KTM) 11 24 Vicente Perez (KTM) 7 25 Joel Esteban (KTM) 7 26 Marcos Uriarte (Honda) 3 27 Tatchakom Buasri (Honda) 1 28 Noah Dettwiler (KTM) 0 29 Eddie O’Shea (Honda) 0 30 Jakob Rosenthaler (KTM) 0 31 Max COOK (Honda) 0

Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda padrone, Lunetta settimo dopo il Mugello - CLASSIFICA MOTO3 2025 (dopo GP Italia). 1 José Antonio Rueda (KTM) 162 2 Angel Piqueras (KTM) 106 3 Alvaro Carpe (KTM) 105 4 Joel Kelso (KTM) 93 5 Maximo Quiles (KTM) 85 6 Taiyo Furusato (Honda) 77 7 Luca Lunetta (Honda) 63 8 David Munoz (KTM) 62 9 Adrian Fernandez (Honda) 61 10 David Almansa (Honda) 56 11 Ryusei Yamanaka (KTM) 55 12 Dennis Foggia (KTM) 49 13 Matteo Bertelle (KTM) 40 14 Valentin Perrone (KTM) 35 15 Stefano Nepa (Honda) 31 16 Guido Pini (KTM) 29 17 Scott Ogden (KTM) 29 18 Riccardo Rossi (Honda) 20 19 Cormac Buchanan (KTM) 20 20 Jacob Roulstone (KTM) 20 21 Nicola Carraro (Honda) 20 22 Adrian Cruces (KTM/Honda) 13 23 Ruche Moodley (KTM) 11 24 Vicente Perez (KTM) 7 25 Joel Esteban (KTM) 7 26 Marcos Uriarte (Honda) 3 27 Tatchakom Buasri (Honda) 1 28 Noah Dettwiler (KTM) 0 29 Eddie O’Shea (Honda) 0 30 Jakob Rosenthaler (KTM) 0 31 Max COOK (Honda) 0

Sesta vittoria stagionale per José Antonio Rueda ad Assen, brutto incidente per Lunetta #DutchGP #Moto3 Vai su X

Moto3, Scott Ogden vola nelle FP1 del Sachsenring, il leader Rueda 2° - Moto3: I due rivali in campionato più indietro, Piqueras è 7°, Carpe 13°. Lo riporta gpone.com

Paura in Moto3: Lunetta cade e viene travolto da altri due piloti, gamba fratturata - Tanta paura per l’incidente che coinvolge anche l’italiano del team Sic58. Da gazzetta.it