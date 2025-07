Urso sui dazi Usa | Trump alza la posta ma l’Ue non deve varare ritorsioni E attacca il Green deal

Sabato, con una lettera indirizzata alla presidente della Commissione Ue, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato dazi del 30% su tutto l’export in arrivo dall’Unione se i Ventisette non elimineranno le “ politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali ” che a suo dire danneggiano Washington. La posizione italiana nel dibattito su quale debba essere la reazione europea è di estrema cautela: no allo scontro, predica la premier Giorgia Meloni. Adolfo Urso, ministro delle Imprese, intervistato dal Corriere conferma, sostenendo che non c’è alternativa: “Sappiamo che non abbiamo alternativa al negoziato, perché se applicassimo misure di ritorsione innescando una guerra commerciale le conseguenze sull’economia dei due continenti sarebbero devastanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Urso sui dazi Usa: “Trump alza la posta ma l’Ue non deve varare ritorsioni”. E attacca il Green deal

