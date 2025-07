Quanto ha guadagnato Swiatek vincendo la finale di Wimbledon in 58 minuti e perché fa discutere

A Wimbledon i montepremi per il torneo maschile e quello femminile sono identici, per questo la vittoria lampo di Swiatek ha acceso la polemica sulla distribuzione dei premi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

