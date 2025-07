Zelensky | Una settimana di bombardamenti russi a tappeto ma la difesa regge | Putin | Stiamo difendendo il nostro futuro

Secondo Mosca l'Ucraina rimanda al fronte gli ex prigionieri liberati. Kim Jong Un promette fedeltĂ infinita al Cremlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: "Una settimana di bombardamenti russi a tappeto, ma la difesa regge" | Putin: "Stiamo difendendo il nostro futuro"

Ucraina-Russia, pressing Usa per negoziati: “Settimana cruciale”. Zelensky: “Nessun segnale che Mosca voglia fermarsi” - (Adnkronos) – Si apre oggi "una settimana cruciale per decidere se vogliamo continuare a impegnarci" nel negoziato per l'Ucraina.

Crimea, no alla Nato e nucleare: la proposta di Trump a Zelensky. "Settimana decisiva per la pace" - I dettagli del colloquio in San Pietro tra i due leader. Il Cremlino non replica alle accuse di Donald.

#Ucraina Raid sempre più massicci: oggi 4 morti e oltre 30 feriti nei bombardamenti russi. “In una settimana - denuncia Zelensky - il Cremlino ha usato oltre 1200 droni e mille bombe”. Poi, l’esortazione del presidente ucraino ai partner di Kiev L’inviata @valeri Vai su X

Zelensky: "Servono sanzioni USA contro la Russia" La Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in corso a Roma assume impegni per oltre dieci miliardi di euro. L'appello di Zelensky: "Servono sanzioni americane contro la Russia". Lucia Sgueglia per il Tg Vai su Facebook

Kiev: quattro morti nei raid russi notturni su Donetsk e Kherson; Mosca: «Negoziati a Istanbul». In Ucraina 12 morti per le bombe russe. Zelensky: «Il silenzio Usa incoraggia Putin»; Guerra Ucraina, Trump: Spero accordo Mosca-Kiev in settimana. Scaduta la tregua.

Ucraina, Zelensky: "Neutralizzare droni Shahed chiave per far ripartire diplomazia" - Russia rivendica conquista villaggio nel Donetsk: Mirne diventa 'Karl Marx' I droni "Shahed sono uno dei mo ... Segnala msn.com

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop - Massicci raid russi nella notte a Kiev, Kharkiv e Lutsk. repubblica.it scrive