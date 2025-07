Leoni primo obiettivo per la difesa dell’Inter | il futuro di Acerbi ora è in bilico

L’addio di Simone Inzaghi alla panchina dell’Inter potrebbe segnare un momento di svolta anche per Acerbi. Il difensore classe 1988 è sempre stato un fedelissimo dell’ex tecnico nerazzurro, che lo ha voluto fortemente all’Inter. L’esperto difensore potrebbe lasciare spazio a Giovanni Leoni. GIOVANI RINFORZI – Cristian Chivu sta spingendo con forza per l’acquisto di Giovanni Leoni, giovane talento difensivo del Parma. Il 18enne romano è ritenuto dalla nuova guida tecnica nerazzurra il rinforzo ideale per iniziare a rinnovare gradualmente il reparto arretrato, attualmente composto da profili molto esperti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni primo obiettivo per la difesa dell’Inter: il futuro di Acerbi ora è in bilico

