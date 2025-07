perati tiene vivo il sogno azzurro segui il day 7 del main wsop su gazzetta

Nella giornata di ieri abbiamo perso per strada due dei tre azzurri che erano ancora in corsa nel Main Event delle World Series of Poker. L'unico ad aver imbustato a fine giornata è stato Perati che ha mantenuto la top 10 assoluta. Oggi si scende a quota 24. Segui l'action da Las Vegas sul nostro sito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

