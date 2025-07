Milano arrestato 16enne per propaganda e apologia di terrorismo

Al termine di indagini coordinate dalla procura dei minori di Milano, la polizia ha arrestato un cittadino iraniano di 16 anni, residente nel territorio provinciale, ritenuto responsabile di propaganda e apologia di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall’uso del mezzo telematico. Il giovane, protagonista di una progressiva radicalizzazione che lo aveva portato a giurare fedeltà all’ Isis, ha diffuso via social propaganda jihadista con riferimenti all’11 settembre 2001 e incitamenti al martirio: secondo quanto emerso dall’attività investigativa, era intenzionato a instaurare in Italia una provincia dello Stato Islamico e aveva richiesto a una persona all’estero il contatto di un referente di Daesh, prospettando anche l’ipotesi di realizzare azioni violente contro i ‘miscredenti’. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, arrestato 16enne per propaganda e apologia di terrorismo

Due persone fermate a Palermo per terrorismo e propaganda della jihad - PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, al termine di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di Palermo, ha eseguito, lo scorso 6 maggio, due decreti di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino italiano di origini bengalesi 21enne, residente a Palermo e di un 18enne cittadino bengalese, residente a Castelvetrano (TP), in quanto indiziati del delitto di apologia di delitti aggravata dalla finalità di terrorismo commesso attraverso una molteplicità di condotte, volte a propagandare ed esaltare la jihad ed il martirio religioso.

Terrorismo: propaganda jihadista su social, arrestato 20enne a Lecco - Milano, 24 mag. (LaPresse) – Un cittadino egiziano di 20 anni è stato arrestato in provincia di Lecco dalla polizia di Milano perché trovato in possesso di materiali per la propaganda jihadista sui social dove era amministratore di un canale.

Arrestato 20enne egiziano a Lecco per terrorismo e propaganda jihadista - Un 20enne egiziano è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo in provincia di Lecco dalla Polizia di Stato di Milano e Lecco.

