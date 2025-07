Canale Italia il network televisivo che parla al cuore del pubblico italiano

È una delle realtà televisive più radicate del Nord Italia e vanta oggi un pubblico che supera i sei milioni di spettatori quotidiani: Canale Italia si conferma una delle emittenti private più attive e riconoscibili del panorama nazionale. Con sede a Rubano, in provincia di Padova, ha saputo evolversi da emittente regionale del Triveneto a vero e proprio gruppo multipiattaforma con oltre 25 canali televisivi e tre radio e copertura nazionale. Il palinsesto di Canale Italia è un mix di intrattenimento popolare, musica da ballo, talk, spettacolo e televendite, che si alternano in una programmazione continua. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Canale Italia, il network televisivo che parla al cuore del pubblico italiano

