L’ Unione europea sta pensando a vari modi per aumentare il denaro a sua disposizione nel bilancio settennale 2028-2034, da elaborare nei prossimi mesi. Tra le ipotesi più contestate ci sarebbe una tassa europea sulle sigarette e sugli altri prodotti derivati dal tabacco, che aumenterebbe il prezzo dei pacchetti di circa un euro. Contrari i tabaccai, che denunciano che una misura del genere rischierebbe da una parte di aumentare il contrabbando e dall’altra di generare meno introiti per il fisco rispetto alla tassazione attuale, a causa della possibilità di un calo dei consumi. I tabaccai contro l’Ue. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tassa Ue sulle sigarette tra rischio contrabbando e polemiche

