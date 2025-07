80 anni di Tony festa allo Zadra Ring

Il grande campione trevigiano protagonista di OttanTony: una giornata di festa e solidarietĂ con amici ed ex avversari. Sabato 26 luglio, il circuito Zadra Ring di Bigolino di Valdobbiadene (TV) si trasformerĂ in un palcoscenico di emozioni e ricordi con OttanTony, appuntamento organizzato per celebrare gli 80 anni di Tony Fassina, leggenda del motorsport italiano. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news