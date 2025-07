Seguono la scia di sangue e trovano un uomo morto sul Gran Sasso | la vittima è l' imprenditore Nino Scipioni

È Nino Scipioni, imprenditore aquilano di 83 anni, l'uomo trovato morto ieri sul Gran Sasso. L'allarme, nel pomeriggio, era stato lanciato da due escursionisti, che avevano notato una giacca abbandonata e alcune tracce di sangue. Si sono così messi a seguirle e, poco più a valle, hanno fatto la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: sangue - uomo - morto - gran

Matera, prende a pugni un uomo per rubargli il cellulare: sangue in piazza, arresto a Marconia - Un cittadino extracomunitario è stato arrestato a Matera per rapina e lesioni ai danni di un connazionale in Piazza Elettra.

Caserta, lite finisce nel sangue: uomo grave in ospedale. Arrestato 50enne - Serata di violenza nel rione Tescione, dove un uomo di 50 anni, identificato con le iniziali R.B., è stato arrestato dalla polizia dopo aver accoltellato un altro individuo al culmine di una lite.

Coppia perseguitata a Cassino, "la trasfusione di sangue mi ha reso gay": uomo tormenta i suoi benefattori - Soccorre un uomo e lo accompagna in ospedale. Questo poi lo perseguita: "Sono diventato gay per colpa di una trasfusione di sangue"

Seguono la scia di sangue e trovano un uomo morto sul Gran Sasso: la vittima è l'imprenditore Nino Scipioni https://ift.tt/0sUzxoT https://ift.tt/yR5oeB0 Vai su X

Grande, grandissima paura a Bardonecchia (Torino): a causa del forte maltempo il Rio Frejus è esondato e ha colpito, in modo violento, il Comune che si trova in alta Val di Susa. Al momento, il bilancio parla di un morto: si tratta di un uomo di 70 anni che, sec Vai su Facebook

Seguono la scia di sangue e trovano un uomo morto sul Gran Sasso: la vittima è l'imprenditore Nino Scipioni; Seguono la scia di sangue e trovano un uomo morto sul Gran Sasso: la vittima è l'imprenditore Nino Scipioni; Era l'imprenditore aquilano Nino Scipioni l'uomo trovato morto sul Gran Sasso, è scivolato per 200 metri.

L'ex dirigente dell'Aquila Rugby, Nino Scipioni, trovato morto sul Gran Sasso - Si tratta di Nino scipioni, 85enne, dirigente dell'Aquila Rugby. Riporta msn.com

Era l'imprenditore aquilano Nino Scipioni l'uomo trovato morto sul Gran Sasso, è scivolato per 200 metri - Scipioni, che è stato anche presidente dell'Aquila Rugby, aveva 83 anni ed era grande appassionato di montagna ... Si legge su ilpescara.it