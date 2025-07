Caso Almasri il ministero di Nordio e quello scambio mail Serve un atto urgente

C’è un elemento, emerso oggi sui giornali che rischia di metter in imbarazzo il governo sul caso di Osama Najeem Almasri. Il pomeriggio di domenica 19 gennaio, il capo del Dipartimento affari di giustizia Luigi Birritteri scrisse al capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, segnalando la necessità di un «atto urgente» da parte del ministro Carlo Nordio in merito all’arresto del generale libico, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità . Senza tale atto, l’arresto sarebbe stato inefficace, cosa che poi si è avverata. Lo scambio mail, secondo quanto scrivono oggi il Corriere della Sera e La Repubblica, relativo alle comunicazioni intercorse tra i dirigenti del ministero, emerge mentre è in corso l’indagine del Tribunale dei ministri che vede coinvolti il premier Meloni, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano. 🔗 Leggi su Open.online

