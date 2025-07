Chiude Pascucci il re dei frullati di Roma

Roma perde un altro pezzo della sua storia. Chiude Pascucci, il re dei frullati nel centro storico della cittĂ . Un’insegna ben nota a romani e turisti. Una serranda che si abbassa definitivamente dopo quasi novant’anni di attivitĂ . Chiude Pascucci frullati Pascucci frullati, tappa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: frullati - pascucci - chiude - roma

Addio ai frullati di Pascucci, dopo 87 anni chiude lo storico bar di via di Torre Argentina https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/11/news/roma_chiude_bar_pascucci_torre_argentina_frullati_monterosa_misto_amalfi-424725817/?rss&ref=twhl… Vai su X

Chiude Pascucci, il re dei frullati di Roma; Chiude Pascucci, i frullati che hanno incantato migliaia di romani; Addio ai frullati di Pascucci, dopo 87 anni chiude lo storico bar di via di Torre Argentina.

Chiude Pascucci, il re dei frullati di Roma - Chiude Pascucci, il re dei frullati nel centro storico della città. Segnala romatoday.it

Roma perde un pezzo di storia: chiude il bar Pascucci dopo 87 anni, addio ai mitici frullati - Situato in via di Torre Argentina 20, questo locale storico ha abbassato le serrande per l'ultima volta, lasciando un vuoto nel cuore della città eterna ... Da ilquotidianodellazio.it