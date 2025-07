Maturità 2025 Valditara contro gli studenti | Non possono farla franca facendo scena muta

Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, si esprime duramente in un'intervista al Corriere della Sera contro gli studenti che si presentano all'esame orale di Maturità senza proferire parola. «Non si prende in giro il lavoro degli insegnanti, né l'impegno dei compagni», afferma Valditara. «Chi ha dedicato mesi allo studio, ha provato ansia, stress, speranze, merita rispetto. Non si può pensare di farla franca facendo scena muta». In arrivo una norma contro il boicottaggio dell'esame.

