Trasporti e disagi la denuncia dei 5 Stelle | Passeggeri bloccati per ore sul traghetto

Giornata di passione quella di ieri per chi da Milazzo voleva raggiungere le isole Eolie. Il vice capogruppo all'Ars del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, denuncia quanto avvenuto nel porto di Milazzo dove i passeggeri di un traghetto sono rimasti fermi per ore senza ricevere alcuna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

