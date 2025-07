Allerta maltempo in 7 regioni per temporali violenti frana sulla strada per Cortina | la situazione in Italia

Ondata di maltempo, allerta meteo per temporali in sette regioni. La strada per Cortina d'Ampezzo di nuovo chiusa per una frana.

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Torna il maltempo sull'Abruzzo dove, per la giornata di oggi, martedì 13 maggio, è scattata un'allerta gialla.

Maltempo su tutta l'isola, nel Messinese è allerta: la decisione sulle scuole - Come previsto dagli esperti meteo, in netto peggioramento il tempo su tutta l'isola, comprese Messina e la sua provincia.

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore.

Maltempo, allerta in 8 regioni. In arrivo violenti temporali. Ancora frane sulla strada per Cortina

Maltempo, oggi allerta meteo arancione per temporali in Lombardia: gialla in altre 8 regioni

