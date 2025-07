Il Cagliari sta sondando Michael Folorunsho, in uscita dal Napoli dopo essere tornato dal prestito alla Fiorentina. Il centrocampista era stato girato ai viola a gennaio, ma non è stato riscattato. Previsti colloqui tra Napoli e Cagliari per Folorunsho. Come riportato da Alfredo PedullĂ sul suo sito: Il Cagliari vuole chiudere al piĂą presto qualche operazione dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Borrelli a parametro zero. Restano accesi i fari su Folorunsho, in settimana ci saranno colloqui con il Napoli per cercare un’intesa.  Il centrocampista a gennaio: «Il Napoli sta facendo bene, poi però ci sono gli interessi personali». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cagliari su Folorunsho: previsti colloqui col Napoli in settimana (Pedullà )