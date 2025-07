Veleggiando con Denza in Costa Smeralda tra lusso e sportività

Da una parte il lusso, l’esclusività , il fascino di un design accattivante. Dall’altra la sportività , l’efficienza, la ricerca continua del massimo grado di performance. Come due lati della stessa medaglia, due linee di pensiero, che non corrono parallele bensì si intersecano più e più volte. Un dualismo apparente, che si risolve in una sintesi, sia in terra che in mare: Denza, il brand premium del colosso cinese BYD Auto, e Nautor Swan, l’iconico costruttore finlandese di barche a vela, oggi proprietà del gruppo Sanlorenzo. Si sono trovati in Costa Smeralda, nel Golfo di Porto Cervo, per un importante appuntamento velico, la Nations League del circuito ClubSwan Racing. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

