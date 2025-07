Tour de France 2025 la tappa di domani Ennezat-Le Mont-Dore Puy de Sancy | percorso mosso con arrivo in salita

Dopo due frazioni piatte, ideali per le ruote veloci, il Tour de France 2025 è pronto ad offrire il primo arrivo in salita di questa edizione. La decima tappa andrĂ in scena lunedì 14 luglio ed introduce una seconda settimana che si preannuncia entusiasmante. Si inizia perciò ad entrare nel vivo della Grande Boucle, con i protagonisti piĂą attesi pronti a darsi battaglia in salita, nel giorno della festa nazionale della Repubblica Francese. Lo spettacolo non può mancare! PERCORSO. I 165,3 chilometri della decima frazione separano Ennezat dall’arrivo sul Mont-Dore (Puy de Sancy). Il percorso parte subito con il GPM dello Châtel-Guyon (4,1 km al 6,3% di pendenza media) che anticipa lo Sprint Intermedio di Durtol. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, la tappa di domani Ennezat-Le Mont-Dore Puy de Sancy: percorso mosso con arrivo in salita

In questa notizia si parla di: tour - france - tappa - percorso

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Tour de France, la nona tappa Chinon-Châteauroux: il percorso e dove seguirla in tv Vai su X

https://www.siciliareport.it/sport/tour-de-france-oggi-settima-tappa-orario-percorso-e-dove-vederla-in-tv-in-chiaro/ Vai su Facebook

Tour de France, oggi sesta tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (anche in chiaro); Show di Jonathan Milan! Vittoria in volata a Laval; Chinon - Châteauroux: percorso e favoriti, Milan cerca il bis.

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Chinon – Châteauroux: orari TV, percorso e favoriti - Altra tappa per velocisti: il tutto in diretta su Rai2 e PraiPlay in chiaro e gratuitamente: la Chinon – Châteauroux, nona tappa di oggi al Tour 2025 ... Si legge su fanpage.it

Tour de France 2025: percorso, orari e dove vedere la nona tappa del 13 luglio - Il Tour de France è giunto alla nona tappa in programma oggi 13 luglio da Chinon a Châteauroux. Secondo tag24.it