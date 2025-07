Trenta ettari di vegetazione a fuoco incendio a Borgo Piave Paura tra i residenti

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, sabato 12 luglio, a Borgo Piave, alle porte di Latina, per un vasto incendio che ha tenuto impegnati a lungo vigili del fuoco e protezione civile. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e ci sono volute ore prima che potesse essere completamente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

