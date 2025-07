Grazie a tutti è andata benissimo | le parole del padre del piccolo Allan Poi l’abbraccio col sindaco di Ventimiglia

“ Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie”. Poche parole di Bernardo Ganao, il padre di Allan, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì dal campeggio da un camping di Latte, a Ventimiglia, e ritrovato stamani da una squadra della Protezione civile a circa 3 chilometri in una zona boscosa. L’uomo, visibilmente commosso, ha abbracciato il piccolo che si trovava ancora sul furgone dei soccorritori poi è partito con lui a bordo di un’ambulanza scortata dai carabinieri verso l’ospedale dove Allen sarà sottoposto ad accertamenti. L'articolo “Grazie a tutti, è andata benissimo”: le parole del padre del piccolo Allan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Grazie a tutti, è andata benissimo”: le parole del padre del piccolo Allan. Poi l’abbraccio col sindaco di Ventimiglia

