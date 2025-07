CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’10” Ingenuità difensiva delle azzurre che permettono a Jackovich di girarsi al centro e a battere Condorelli. 3-6 6’38” Clamoroso errore di Meggiato che sola davanti al portiere colpisce la traversa 7’10” La palombella di Andrews. Le australiane sono più efficaci in parità numerica e non perdonano. 3-5 7’37” Ancora un fallo in attacco delle azzurre La traversa salva le azzurre proprio in chiusura del primo quarto che vede le australiana avanti 3-4. Le azzurre sono partite molto bene, sfruttando alcune disattenzioni dell’Australia che nel finale ha serrato le fila anche in difesa ed è passata in vantaggio 0’38” Kearns rivede palla al centro, si gira e insacca sotto la traversa: 3-4 1’08” Sprecano una superiorità a testa le due squadre 3’19” Ancora Williams dalla distanza, ancora l’angolo alla destra di Condorelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Australia 3-4, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre inseguono alla fine del primo quarto