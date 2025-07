Allen cosa si scopre dopo il ritrovamento del piccolo

– Si è conclusa positivamente la vicenda della scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni che era sparito nelle prime ore di sabato da un campeggio nella località Latte di Ventimiglia. Il suo ritrovamento, avvenuto nella mattinata di domenica, ha sollevato un’ondata di sollievo tra i soccorritori e la comunità. L’annuncio del recupero di Allen è stato accolto dai clacson dei mezzi di emergenza, che hanno celebrato il momento con segnali di gioia collettiva. . Allen è stato localizzato in una zona collinare sopra il supermercato Conad, a circa tre chilometri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Allen, cosa si scopre dopo il ritrovamento del piccolo

“Tutto questo è assurdo”. Allen, nuove scoperte dopo il ritrovamento - È terminata nel migliore dei modi la scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bimbo di cinque anni sparito nella notte tra venerdì e sabato da un campeggio nella frazione Latte di Ventimiglia.

Emozione e applausi ai vigili del fuoco, il ritrovamento del piccolo Allen - (Adnkronos) – Emozione e applausi ai vigili del fuoco per il ritrovamento oggi del piccolo Allen, scomparso per 40 ore dal camping di Latte, a Ventimiglia, mentre si trovava in vacanza con i genitori.

Il ritrovamento del piccolo Allen, Piantedosi: "Macchina dei soccorsi esemplare" - «Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo Allen Bernard Ganao».

Come è stato ritrovato Allen, la strategia dello psicologo: «Un bambino con autismo cerca un luogo protetto». La ricerca nei cunicoli - Dopo quasi due giorni di ricerche senza sosta, Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso l’11 luglio da un campeggio di Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buone ... Lo riporta msn.com

Allen ritrovato vivo, ecco cosa ha fatto 2 notti da solo in collina (1 / 2) - Dopo oltre 36 ore di , si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì e sabato. Riporta donna.fidelityhouse.eu