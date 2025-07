La spesa militare indiana cresce e sceglie made in Usa Opportunità per l’Europa se lo capisce

La spesa militare indiana è destinata a crescere sensibilmente nei prossimi anni, con effetti geopolitici e industriali di rilievo. Si stima che nel 2025 il bilancio della difesa indiana raggiungerà i 90 miliardi di dollari, consolidando il Paese come terzo acquirente mondiale di armamenti dopo Stati Uniti e Cina. Questa dinamica rappresenta un’opportunità non solo per Washington, ma anche per le industrie europee che sapranno intercettare le nuove esigenze di Nuova Delhi. A confermare la traiettoria è la visita del ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar al Pentagono pochi giorni fa, dove ha incontrato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. 🔗 Leggi su Formiche.net

