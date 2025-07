Mondiale per Club chi lo vince incasserà più di 100 milioni Il Psg a caccia di un altro tesoro dopo la Champions

La finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Psg mette in palio un premio che per il vincitore arriverà a superare i 100 milioni di euro. Il solo raggiungimento della finale ha già garantito al club francese 97,7 milioni di euro in premi dalla Fifa e ai londinesi poco meno, 95,7 milioni. Chi si aggiudicherà la sfida del MetLife Stadium in New Jersey incasserà altri nove milioni e quindi uno dei. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per Club, chi lo vince incasserà più di 100 milioni. Il Psg a caccia di un altro "tesoro" dopo la Champions

Calciomercato Juve, la società avanza una prima super proposta per il principale obiettivo dell’attacco: sul piatto ben 80 milioni! Ecco la risposta del club d’appartenenza. Novità importanti - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, la società bianconera scalda i motori per l’estate! Avanzati 80 milioni per quel super attaccante.

Hancko Juve, spunta l’offerta a sorpresa: un club è pronto a mettere sul piatto 30 milioni. Novità sul difensore del Feyenoord - di Redazione JuventusNews24 Hancko Juve, spunta l’offerta a sorpresa: cifre e dettagli sul possibile inserimento per il difensore slovacco.

Osimhen-Juve, che beffa: dall’Inghilterra sono sicuri, il club di Premier lo prende per 47 milioni - La Juventus continua a riferirsi a Victor Osimhen nel computo dei futuri arrivi in squadra, ma l’attaccante nigeriano è più vicino alla Premier League.

