Da una terra sospesa tra il mare e l’altopiano della Sila, arriva una storia di identità e visione che conquista il palcoscenico internazionale. Silagum, realtà dolciaria calabrese, ha trasformato la caramella in un simbolo della Calabria contemporanea: una fusione di sapori autentici, sostenibilità ambientale e qualità certificata. Appena rientrata dal Fancy Food Show di New York, Silagum segna un traguardo significativo nel proprio percorso: l’anno della consacrazione definitiva oltre oceano. Dopo oltre un decennio di presenza costante, l’azienda ha raccolto consensi per le sue nuove linee e per il rinnovato packaging della serie Le Preziose, che ha riscosso particolare successo sul mercato nordamericano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Dalla Sila a New York: Silagum porta la Calabria sulle tavole del mondo