Moto3 David Munoz vince al Sachsering in un festival spagnolo Guido Pini 7° primo degli italiani

Un eccellente David Munoz si è aggiudicato il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Sachsenring abbiamo assistito ad un vero e proprio festival spagnolo con cinque piloti nelle prime cinque posizioni. Il successo è andato a David Munoz (KTM Intact GP) che ha preceduto Maximo Quiles (CFMoto Aspar) per 241 millesimi, mentre completa il podio José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 250. Quarta posizione per Angel Piqueras (Honda Leopard) a 298, mentre chiude il pacchetto iberico Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) quinto a 335. Sesta posizione per l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) a 563 millesimi dalla vetta, settima per il primo degli italiani, Guido Pini (KTM IntactGP), a 645, mentre è ottavo l’australiano Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) a 893. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, David Munoz vince al Sachsering in un festival spagnolo. Guido Pini 7° primo degli italiani

In questa notizia si parla di: munoz - david - festival - spagnolo

Moto3: David Munoz segna il record della pista nelle pre-qualifiche al Sachsenring. Pini in top 14 - David Munoz svetta nella pre-qualifiche valide per il GP della Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3 in fase di svolgimento questo fine settimana presso l’iconico circuito di Sachsenring.

Dal 19 al 22 giugno si terrà l'ottava edizione del FILMING ITALY SARDEGNA FESTIVAL a Cagliari e al Forte Village Resort. Il festival unisce il mondo del cinema e della televisione con un attenzione rivolta ai giovani talenti,dove un premio spetta al miglior cort Vai su Facebook

Moto3, David Munoz vince al Sachsering in un festival spagnolo. Guido Pini 7° primo degli italiani; Moto3 Aragon, prima vittoria per Munoz. Lunetta lotta e chiude 5°; Moto3, festival spagnolo nelle pre-qualifiche 1 del GP di Barcellona. Holgado precede Munoz e Piqueras, 9° Nepa, 12° Bertelle.

Moto3, festival spagnolo nelle pre-qualifiche 1 del GP di Barcellona ... - Holgado precede Munoz e Piqueras, 9° Nepa, 12° Bertelle Pubblicato 4 mesi fa il 15 Novembre 2024 Da Alessandro Passanti Per ... Secondo oasport.it

Moto3, GP Australia 2023: David Munoz guida la classifica dopo le prime ... - Nella prima sessione delle prove libere di Moto3 è stato lo spagnolo David Munoz a firmare il miglior tempo. Da oasport.it