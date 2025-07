Maturità Valditara contro gli studenti | Muti non possono farla franca Anche io rischiai in due settimane recuperai lo studio di mesi

«Non si prendono in giro gli insegnanti, si rispetta il loro lavoro, si rispettano i compagni che hanno creduto in quel momento e si sono impegnati, che hanno provato ansia, stress, coltivato speranze, hanno dedicato mesi per prepararsi all’appuntamento. Devo rispettare il loro impegno, non posso farla franca se decido di fare scena muta ». Queste le parole, in un’intervista al Corriere della Sera, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in merito ai diversi casi di studenti che rifiutano di fare l’esame orale alla Maturità. Annuncia che verrà introdotta una norma contro il boicottaggio: hi fa scena muta all’orale verrà rimandato. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: franca - farla - maturità - valditara

Ingerisce ovuli di crack sperando di farla franca, arrestata una donna di 57 anni - Per evitare l'arresto ha ingerito nove ovuli di crack: è accaduto a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato una 57enne

Valditara: «Chi boicotta la Maturità non può farla franca. Serve più rispetto. Così cambierò l'esame» Vai su X

Sempre più studenti fanno scena muta all’orale della #maturità, un atto di protesta che non piace a Valditara che risponde: “l’anno prossimo, chi boicotta verrà bocciato”. Che ne pensate? Vai su Facebook

Valditara: «Chi boicotta la Maturità non può farla franca. Serve più rispetto. Così cambierò l'esame»; Maturità, Valditara contro gli studenti: «Muti, non possono farla franca. Anche io rischiai, in due settimane recuperai lo studio di mesi; Giuseppe Valditara: Cambierò la maturità: i ragazzi non la faranno più franca.