Cina | svelata turbina eolica galleggiante a trasmissione diretta piu’ potente al mondo

La Cina ha ottenuto un’importante svolta nella tecnologia dell’energia pulita con l’introduzione della turbina eolica galleggiante a trasmissione diretta piu’ potente al mondo. Sviluppata congiuntamente dalle imprese statali China Huaneng Group e Dongfang Electric Corporation, la turbina da 17 megawatt e’ ufficialmente uscita dalla linea di produzione giovedi’ nella citta’ costiera di Fuqing, nella provincia cinese del Fujian, ha confermato ieri China Huaneng Group a Xinhua. Una singola unita’ puo’ generare annualmente 68 milioni di kilowattora di elettricita’ pulita, sufficienti ad alimentare circa 40. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: svelata turbina eolica galleggiante a trasmissione diretta piu’ potente al mondo

In questa notizia si parla di: turbina - cina - eolica - galleggiante

Cina: installata piu’ grande turbina eolica nazionale a terra con capacita’ record - Una gigantesca turbina eolica con base a terra da 16,2 megawatt, il piu’ grande generatore di energia eolica onshore a unita’ singola di tutta la Cina, e’ stata installata con successo nella provincia orientale del Jiangsu, segnando una svolta nella tecnologia dell’energia pulita ad alta capacita’.

Cina: piu’ grande turbina a gas del Paese pronta per installazione - Per dare energia a oltre 3 milioni di cittadini all’anno, un gigantesco motore a turbina a gas e’ pronto per essere installato nella provincia dello Zhejiang! Potreste rimanere “scioccati” nel sapere che si tratta del modello piu’ grande e piu’ efficiente della Cina! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.

La prima turbina eolica galleggiante della Cina commissionata con un unico trasformatore a secco di; Testata la turbina eolica più potente al mondo: offre 26 MW ed è made in China; Il Vento Cinese Fa Crollare le Turbine Occidentali.

In Cina debutta la turbina eolica galleggiante più grande del mondo ... - La Cina presenta la turbina eolica galleggiante più grande del mondo: un gigante da 20 megawatt con un diametro del rotore di 260 metri. Da notebookcheck.it

Questa nuova turbina eolica sfrutta gli uragani per generare energia - MSN - Una nuova frontiera nell'energia eolica offshore si è aperta con il lancio ufficiale della più grande piattaforma eolica galleggiante al mondo. Scrive msn.com