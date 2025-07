Intellligence Kiev | Uccisi due agenti dei servizi russi responsabili dell’omicidio di un colonnello ucraino

Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha annunciato di aver individuato ed " eliminato " i presunti responsabili dell'omicidio del colonnello Ivan Voronych, ucciso in pieno giorno giovedì scorso a Kiev. Si tratta di un uomo e una donna dell' Fsb, il servizio segreto russo: dopo l'omicidio, viene riferito, si erano nascosti nell'area di Kiev. Durante l'operazione per arrestarli, "hanno opposto resistenza armata e sono stati eliminati", si legge in una nota pubblicata sul sito dell'Sbu. Tra sabato e domenica quattro persone sono state uccise in raid russi sulle regioni di Donetsk e Kherson, che hanno colpito infrastrutture critiche e edifici residenziali.

Mosca accusa Kiev per l'omicidio del generale - "Ci sono motivi per credere che i servizi speciali ucraini siano coinvolti nell'omicidio, soprattutto perché" il generale russo "Yaroslav Moskalik era loro noto già per il suo lavoro nel Gruppo di contatto di Minsk e nel formato Normandia per la risoluzione del conflitto in Ucraina sudorientale": lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dalla Tass.

